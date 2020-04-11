الصين تدعم الفاتيكان بأول دفعة من الامدادات الطبية

وصلت الدفعة الأولى، اليوم السبت، من الإمدادات الطبية التي تبرعت بها الصين إلى الفاتيكان.

وقال الخارجية الصينية على لسان المتحدث باسم الوزارة تشاو لي جيان: "منذ تفشى مرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا، أشارت مصادر في الفاتيكان عبر قنوات مختلفة إلى أن المؤسسات الطبية المرتبطة بسلطات الفاتيكان تفتقر إلى إمدادات الوقاية من الوباء".

وأضاف جيان: "أن جمعية الصليب الأحمر الصينية تبرعت بالإمدادات الطبية لصيدلية الفاتيكان بروح إنسانية لدعم جهود الفاتيكان في مكافحة الوباء وعلاج المرضى".

وأكد أن الصين تواصل الصين تقديم المساعدة في حدود قدراتها، مؤكدا أن الدفعة الأولى من الإمدادات قد وصلت إلى الفاتيكان.

وأشار جيان، إلى أن بكين تقيم مساهمة الفاتيكان بشكل إيجابي في مساعدة المناطق الفقيرة منذ فترة طويلة على تحسين مستواها الطبي والاستجابة لحالات الطوارئ الصحية العالمية.

وسجّل الفاتيكان ثمانية حالات إصابة بكورونا حتى اللحظة، في حين تعد الدولة البابوبة الصغيرة التي تقع في قلب إيطاليا الأكثر تضررا من تفشي الفيروس حول العالم.