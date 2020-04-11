تردد قناة سكاي نيوز عربية على نايل وعرب سات عام 2020

استحوذ تردد قناة سكاي نيوز العربية على نايل وعرب سات، الأكثر بحثًا على مواقع محركات البحث، حيث تتمتع القناة بمجهور واسع وعريض في المنطقة العربية والإسلامية، لما تغطيته من احداث ومواضيع تهم الجمهور العربي.

وتركز قناة سكاي نيوز العربية في بثها الاعلامي منذُ عام 2010م، بتقديم نشرات إخبارية وبرامج مختلفة المضامين وخاصة المواضيع المهمة التي تطرأ في الدول العربية، منها السياسة والاقتصاد والثقافة والرياضية، علاوة على تغطيتها للمواضيع الأكثر سخونةً في العالم.

تردد قناة ساكي نيوز عربية على نايل وعرب سات:

وتحاول القناة ان تبث مضمونها بكل موضوعية وشفافية، إذ تستضيف في استديو هاتها المتألقة في الامارات العربية ابو ظبي، خبراء مختصين لفهم وتفسير وتحليل ما يدور حول الشعوب العربية.

وتعتمد سكاي نيوز على مصادر المعلومات من جهات مختلفة، كما يوجد لها صحفيون مراسلون ومندوبون في مختلف دول العالم ويبلغ عددهم 400 شخص، إذ تتميز في سرعة نقل الاخبار والاحداث الميداني، وتأثر عليه.

وأنشأت القناة حسابات رسمية لها على كافة مواقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك- وتويتر- وانستغرام- ويوتيوب) كما صممت لها تطبيق خاص يمكن تحميله من المتجر الشهير وتنزيله على الهاتف الذكي.

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قناة سكاي نيوز عربية على منصة اليوتويب، اضغط هنا.