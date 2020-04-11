إذاعة الاحتلال : نتنياهو يواصل المناورة حول مبادرة السنوار

أكدت إذاعة الاحتلال "الاسرائيلي"، ان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ، يواصل المناورة الاعلامية بشأن ابرام صفقة تبادل الاسرى وتقديم تسهيلات انسانية في القطاع وفقا لمبادرة السنوار ، موضحةً ان نتنياهو لم يقم بأي خطوة عملية واحدة مما اعلنه مكتبه بالامس ان طاقمه الخاص بملف "المفقودين" جاهز للمباحثات بشأن إبرام صفقة، أو تقديم تسهيلات إنسانية لقطاع غزة عبر الوسطاء.

إذاعة الاحتلال قالت ان الأمر الذي يرجح الاعتقاد بأن إعلانه كان مجرد مناورة إعلامية، ساعدته في إزاحة ملف تعثر مفاوضات تشكيل حكومة جديدة، من جهة، وإبعاد الأنظار عن سلسلة الإخفاقات في مواجهة جائحة كورونا.