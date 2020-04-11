تأجيل البت في مصير"التعليم الاساسي"ترك المجال للتكهنات ورام الله توضح!

لايزال مصير مراحل التعليم الأساسية من الصف الأول الأساسي وحتى الصف الحادي عشر ، غير واضح ودون اتخاذ أي قرار بشأن كيفية التعامل مع بقية الـ25% من العام الدراسي ، سواء بإنهاء العام الدراسي ، والبحث عن طريقة لاحتساب شهادة نهاية العام ، او الحديث عن تأجيل البت في المدارس.

زيادة حالات المصابين بفيروس "كورونا" وإعلان كلاً من رام الله وغزة تمديد حالة الطواري حتى نهاية الشهر الجاري مبدئياً كتقييم بشأن السيطرة على فيروس كورونا في الاراضي الفلسطينية ، يضع المواطنين سواء في قطاع غزة والضفة المحتلة في حيرة من أمرهم ، والاستعجال بشأن تحديد مصير كيفية التعامل مع بقية العام وترك الباب مفتوحاً بالرغم من ان موعد انتهاء العام الدراسي الفعلي كان نهاية شهر مايو .

مدارس الاونروا بقطاع غزة " حولت عدد كبير من مدارسها لمركز لمتابعة عدد من المرضي ، إضافة اللى مراكز لتوزيع المعونات الغذائية " الكابونات الغذائية" ، بالاضافة الى تحويل عدد من مدارس القطاع "الحكومة لمراكز للحجر الصحي للعائدين من الخارج .

التعليم عن بعد ، لم يثبت نجاعته وفقا لعدد كبير من أولياء الامور ممن إلتقتهم وكالة "فلسطين اليوم" الاخبارية ، قد يكون السبب للاوضاع الاقتصادية وعدم تسني عدد من العائلات لإقتناء اجهزة "الكمبيوتر" او او انقطاع التيار الكهربائي بشكل متواصل ، وفرض الظروف على قطاع الانترنت عن عدد من الاسر نتيجة زيادة التضييق .

صادق الخضور الناطق باسم وزارة التربية والتعليم برام الله وحول مصير مراحل التعليم الاساسي ، قال من السابق لآوانة الحديث عن مصير مراحل التعليم الاساسي ،نافياً كل ما يشاع بشأن طريقة انهاء العام الدراسي.

وقال الخضور خلال تصريحات خاصة "لاداعي للإستعجال" ، كون ان القرار يهدف للحفاظ على حياة الطلبة في فلسطين من تفشي وباء كورونا ، ويأتي قرار تعليق الدارسة تطبيقاً لحالة الطوارئ التي تم الاعلان عنها في الاراضي الفلسطينية.

وبين ان قرار تحديد موعد الثانوية العامة تم بالتوافق بين غزة والضفة ، مشدداً على انه في حال اي قرار بشأن كيفية التعامل مع بقية العام الدراسي في مراحل النقل ، ستتم بالتوافق والتشاور بين شطري الوطن .

وضجت العديد من مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الاخيرة بتسريبات لم تنسب الى اي أحد من المسؤولين حول طريقة انهاء العام الدراسي للمرحلة الاساسية ، وترك المجال أمام التكهنات والاشاعات ، سواء بطريقة احتساب الشهادة النهاية ممن افترض انهاء العام الدراسي وإصدار شهادات ، وبين طريقة انهاء العام ودمجها مع بداية العام القادم .