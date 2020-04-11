ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة

أعلنت جامعة جونز هوبكنز، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الامريكية خلال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الجامعة الامريكية، ان تم تسجيل 2100 حالة وفاة، ليرتفع اجمالي الوفيات إلى19 ألفًا، بينما تجاوزت اعداد الإصابات أكثر من 500 ألف حالة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن يوم الخميس، أن الولايات المتحدة وصلت إلى ذروة الإصابات.

وفرضت السلطات الامريكية، مارس الماضي، تدابير الإجراءات الوقائية والاحترازية في البلاد، وأغلقت المرافق العامة والسياحية والمؤسسات التعليمية باستثناء الإمكان الحيوية، لمنع تفشي فيروس كورونا، ومواجهته.

عالميًا، تجاوزت حصيلة وفيات فيروس كورونا الـ19 ألفًا، بينما وصلت أعداد الإصابات ما يزيد عن مليون و500 ألف حالة حول العالم.