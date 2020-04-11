"الجهاد" تستعد لإطلاق حملة تطوعية للنظافة في قطاع غزة

تستعد حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، لإطلاق حملة تطوعية للنظافة العامة، تشمل الأحياء والأزقة والساحات والشوارع في محافظات قطاع غزة كافة، وذلك في إطار خدمة شعبنا، ومواجهة وباء "كورونا" المستجد.

واوضحت الجهاد، أن حملتها الموسومة بعنوان (النظافة من الايمان) ستبدأ في مدينة غزة، على أن تنتقل لكافة مدن وقرى ومخيمات القطاع المحاصر.

وبينت أن حملة التعقيم ستستمر لأيام عدة، وتنتهي قُبيل شهر رمضان المبارك.

ويشار إلى أن حركة الجهاد الإسلامي، قد نفذت حملةَ تعقيمٍ في كافة أرجاء قطاع غزة، تحت اسم (وطهر_ بيتي)، حيثُ استهدفت خلالها تعقيم المساجد قبيل إغلاقها، وشملت تعقيم الأسواق العامة والمراكز الحكومية الخدماتية.

وتُحضِّر الحركة لحملاتٍ خيرية وإنسانية عدة، خلال شهر رمضان المبارك، في لمسةِ محبة وتخفيفاً من معاناة شعبنا الصامد المرابط، لاسيما في هذه المحنة العالمية.