الأردن تعلن عن عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم السبت الموفق 11/4/2020، عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليستقر العدد عند 170 حالة.

وقال وزير الصحة الأردني سعد جابر :"لم يتم تسجيل إي حالة مرضية خلال 24 ساعة الماضية".

يشار إلى أن المملكة الأردنية، قد فرضت حضر تجوال منتصف ليلة الجمعة، لمدة 48 ساعة، لمواجهة فيروس كورونا، وفي مارس الماضي، أعلنت السلطات إغلاق كافة المرافق العامة والسياحية والمؤسسات التعليمية باستثناء المرافق الضرورية.

عالميًا، أعلنت منظمة الصحة العالمية تجاوز عدد وفيات كورونا المستجد أكثر من 102 ألفًا، إصابة مليون و500 حالة حول العالم.