الشخرة : تسجيل حالة واحدة لسيدة غرب القدس يرفع الإصابات في فلسطين لـ 268 حالة

أعلن د.كمال الشخرة مدير عام الرعاية الاولية بوزارة الصىحة اليوم السبت 11/4/2020 عن تسجيل إصابة بفيروس كورونا لسيدة في قرية الجديرة شمال غرب القدس المحتلة، ليرفع عدد المصابين في فلسطين لـ268 حالة .

وقال الشخرة إن حالة الجديدة هي لسيدة في الستين من عمرها، من قرية الجديرة من قرى شمال غرب القدس المحتلة، أنتقل لها الفايروس من المخالطة لزوجها وأبنها المصابين أيضا، ليرفع عدد حالات المصابين الفعلية إلى 220 حالة، وارتفاع أعداد المتعافين إلى 46 حالة، فيما سجلت حالتين وفاة لسيدة في قرية بدو شمال غرب القدس، ورجل من صيدا- طولكرم.

وسجلت نسبة الإصابة للعمال من بين المصابين إلى 90 حالة أي ما نسبته 33.6% من إجمالي الإصابات، وعدد المخالطين لهم أرتفع إلى 107 حالات أي بنسبة 39.9%، فيما استقرت عدد حالات الإصابة من المسافرين إلى 29 حالة أي بنسبة 10.8%، وعدد المصابين للوفود السياحية بلغت 40 حالة، بنسبة 14%، بالإضافة إلى حالة إصابة لأسير، وحالة إصابة واحدة لأحد الطواقم الطبية، وبحسب توزيعها بحسب الجنيس فإن نسبة المصابين من الرجال بلغت الضعف.

وقال الشخرة إن عدد الفحوصات التي أجريت في الأيام الأخيرة بلغت 4000 فحصا، ليرتفع عدد الإصابات إلى 17.250 فحصا

وأعتبر الشخرة أن عدم تزايد الحالات في الأيام الماضية، إنه بسبب الإرشادات وتطبيق الإجراءات الطبية، والتزام المواطنين بالحجر الصحي وعدم المخالطة، وهذه الأرقام القليلة كانت بالرغم من زيادة عدد الفحوصات.