فتوى سعودية بشأن صلاة الجنازة على وفيات "كورونا"

أصدر عبد العزيز آل الشيخ رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية بالسعودية فتوى بشأن الصلاة على وفيات فيروس كورونا ، حيث قال ان الصلاة تكون بصلاة الغائب في البيوت على المتوفين، فيما يصلي بعض الأقارب في المقبرة على الميت م مشيراً الى ان اجتماع الناس ضرر خطير بسبب وباء كورونا.

وقال : "سمعنا أن الأذان رفع في بعض الدول الأوروبية الكبيرة، وهذا يدل على أن العالم أيقن أن الرحمة والحنان والشفقة في دين الإسلام الذي جاء بالفضائل والحث على الصبر المصائب وأنه يحسب للمسلم صبره على مصيبته".

ويشار الى ان هيئة كبار العلماء بالسعودية، أصدرت قرارا يحرم المصاب بفيروس كورونا من حضور صلاة الجمعة والجماعة بالمساجد.