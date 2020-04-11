ترامب يهدد بفرض عقوبات على التأشيرات

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفرض عقوبات على التأشيرات ضد الدول التي ترفض أو تعطل قبول المبعدين من الولايات المتحدة، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال ترامب في تصريحات صحفية :"إننا سنفرض عقوبات على التأشيرات للدول الرافضة لقبول المبعدين الأمريكيين خلال 7 ايام"، ولم يسمي تلك الدول.

وأضاف "على الدول ضرورة إعادة الأجانب الذين يخترقون قوانين بلاده.

وكانت الولايات المتحدة وهي الأشد تضررًا من جائحة كورونا، قد وصلت أعداد الإصابات فيها أكثر من 500 مليون مصاب، ووفاة 16 ألفًا و686.

يشار إلى أن واشنطن ارجعت ما يقارب 7 آلاف مهاجر من المكسيك، منذُ بدء سيران الإجراءات ضد كورونا.