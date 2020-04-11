كم تبلغ تكلفة علاج فيروس كورونا

لا تزال مسألة إنتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) تؤرق علماء الأوبئة والدول العظمى في التوصل إلى علاج قادرة على مكافحة الفيروس، فيما يجري الأطباء داخل المختبرات الصحية حول العالم أوسع جهود لإتمام عملية الإنتاج بنجاح، بعدما قضى الفيروس على مئات الالاف من سكان الأرض وأغلق دول بأكملها.

منذُ تفشي "كورونا" في مقاطعة ووهان الصينية مطلع العام الحالي، عكف الأطباء في علم الادوية على إجراء دراسات علمية لمعرفة نقاط ضعف الفيروس ومكوناته الجينية وأعراضه، من اجل انتاج لقاح جديد، وهو ما يترقبه سكان العالم، لكبح الوباء.



دراسة حديثة نشرت في مجلة "Virus Eradication" العلمية الامريكية، كشفت أن الأطباء الدوليين أجروا العديد لتحليل أدوية تخضع للاختبارات السريرية.

الادوية التسعة، وبحسب الدراسة، فأنه يمكن تقديم العلاج للفيروس التاجي مقابل دولار واحد.

وأوضحت الدراسة، أن الأطباء يواصلون التأكد من فعالية العلاجات التسعة بعد إجراء التجارب عليها، في حين سيصل تكلفة العلاج الوحد من دولار إلى تسعة دولارات للجلسة الواحدة.

وتوقعت الدراسة العلمية، أن تظهر نتائج التجارب العشوائية للعلاجات المحتلة في الثلاث الأشهر المقبلة، بعدها يقّر الأطباء أن كان تصلح تلك اللقاحات للاستخدام أم لا.

أعراض فيروس كورونا:

ويصيب عدوى فيروس كورونا التاجي جهاز التنفسي عبر انتقاله من شخص مصاب آخر، حيثُ يبدأ بالتكيف التكاثر في الرئتين، وبعد مدة تتراوح 14 يومًا من فترة الدخول، تبدًا أعراض المرض تظهر على المصاب، وهي على النحو التالي:

صداع احتقان البلعوم سعال حمى ضيق التنفس فقدان الشهية

وتزاد احتمالية إصابة الفيروس الأشخاص كبار السن والمرضى وأصحاب المناعة الضعيفة، بينما يصيب (كوفيد-19) الأطفال وهم ليسوا في مأمن عن الإصابة، ووفق بيانات المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية أشارت إلى أن الأطفال دون 19 عاما لا يمثلون إلا 2% من الإصابات.



هل ينتقل فيروس كورونا عبر الهواء:

وبحسب أحدث دراسة علمية لمنظمة الصحة العالمية، أكدت أن فيروس كورونا ينتقل في المقام الأول عن طريق القطيرات التنفسية لا الهواء.

وحثت المنظمة العالمية، سكان الأرض إلى عدم القلق والخوف إزاء تفشي فيروس كورونا في أكثر من 203 دولة، في حين شدّدت على ضرورة الالتزام بالتدابير الصحية المتبعة لتجنب الإصابة.

