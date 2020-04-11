التعليم يعلن عن استقبال طلبات التوظيف ..فما هي الوظائف المطلوبة؟

أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم السبت 11/4/2020 ، عن بدء استقبال طلبات التوظيف للوظائف التعليمية، والإرشاد التربوي، والسكرتاريا للعام الدراسي 2020/2021.

ودعت الوزارة، في بيان صحفي، الراغبين بتقديم الطلبات لهذه الوظائف؛ إلى زيارة البوابة الإلكترونية لديوان الموظفين العام (www.gpc.pna.ps)، اعتباراً من يوم غدٍ الأحد 12/4/2020، ولغاية نهاية يوم الخميس 30/04/2020؛ للإطلاع على كامل التفاصيل..

الوظائف المطروحة للمسار التعليمي، والإرشاد التربوي تشمل: معلم/ة اجتماعيات، ومعلم/ة أحياء، ومعلم/ة تاريخ، ومرشد/ة تربوي/ة، ومعلم/ة المصادر، ومعلم/ة تربية إسلامية، ومعلم/ة أساليب تربية إسلامية، ومعلم/ة تربية تكنولوجية، ومعلم/ة تربية فنية، ومعلم/ة تربية موسيقية، ومعلم/ة تكنولوجيا المعلومات، ومعلم/ة جغرافيا، ومعلم/ة تربية رياضية، ومعلم/ة رياضيات، ومعلم/ة أساليب رياضيات، ومعلم/ة علوم، ومعلم/ة الريادة والأعمال، ومعلم/ة فيزياء، ومعلم/ة كيمياء، ومعلم/ة لغة إنجليزية، ومعلم/ة أساليب لغة إنجليزية، ومعلم/ة لغة عربية، ومعلم/ة أساليب لغة عربية، ومعلم/ة محاسبة، ومعلم/ة مرحلة أساسية/ أدبي، ومعلم/ة مرحلة أساسية/ علمي، ومعلم/ة مرحلة أساسية أولى/ أدبي، ومعلم/ة مرحلة أساسية أولى/ علمي، ومعلم/ة رياض أطفال، إضافةً لتخصص سكرتير/ة مدرسة، علماً أنه سيُعلن عن التخصصات المهنية وفق الحاجة في المدارس، والوحدات المهنية.

ولفتت الوزارة إلى ضرورة إرفاق الوثائق الأساسية على الحساب الإلكتروني للمتقدم عند تقديم الطلب، مشيرةً إلى أنّه لا يجوز التقدم إلا بطلب واحد فقط في المديرية التي يُرغَب بالتقدم فيها.

وأوضحت أنّ كلّ مَنْ تقدم بطلب سابق؛ عليه الدخول لحسابه الإلكتروني في موقع ديوان الموظفين المذكور أعلاه، وتجديد طلبه وفق الآلية المعتمدة في تقديم الطلبات، وإلا فإنّ طلبه يُعَدُّ لاغيا.ً

ونوّهت إلى أنّه وفي حال عدم توفّر أيٍّ من الوثائق والأوراق الثبوتية المطلوبة؛ بسبب الظروف الحالية، فإنّه سيُسمَح باستكمالها في موعد يُعلَن عنه لاحقاً، لمن تنطبق عليهم شروط التقدم، مشيرةً إلى أنّه فيما يخص طلبات مديرية تربية القدس، سيُسمح التقدم لهذه الوظائف لسكان مدينة القدس فقط.

ويشار الى ان الوظائف التي اعلنت عنها وزارة التربية والتعليم برام الله لاتشمل قطاع غزة .