السعودية تقرر بشأن صلاة التراويح خلال شهر رمضان !

أعلن وكيل وزارة الشؤون الإسلامية للدعوة والإرشاد، محمد العقيل مساء امس الجمعة 10/4/2020، ان السعودية تدرس تعليق صلوات التراويح خلال شهر رمضان في حال استمرّت أزمة فيروس كورونا، بحسب ما أعلن مسؤول سعودي، أمس، الجمعة.

وبشأن ما إن كان تعليق الصلوات، بما فيها صلاة التراويح، سيستمر حال تواصل أزمة كورونا، قال العقيل "نعم، لأن التعليق سببه وقاية المصلين من انتقال العدوى بتقاربهم؛ وبالتالي سيستمر التعليق ."

، وقال وكيل الرئيس العام لشؤون الحرمين الشريفين، أحمد المنصوري وبخصوص أداء الصلوات في مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة ، أن "هناك لجنة عليا تقيم جميع الخطوات فيما يتعلق بتأدية صلاة التراويح والقيام في المسجد الحرام خلال شهر رمضان المقبل"، وأشار إلى أن "التوصيات التي تصدر تعتمد على تقييم الوضع العام الذي سيكون من حسن لأحسن"، مشيرا إلى أنه حال صدورها، سيكون التنفيذ على ضوئها.

وكانت هيئة كبار العلماء السعودية (دينية حكومية عليا) وفي 18 آذار/ مارس الماضي، قررت تعليق إقامة صلوات الجماعة والجمعة في مساجد البلاد، ضمن تدابير مواجهة انتشار فيروس كورونا.

ويشار الى ان السعودية سجلت 3 وفيات بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 47 حالة، فيما سجلت 364 إصابة جديدة، لتصل المحصلة إلى 3651، بينها 685 متعافيًا.