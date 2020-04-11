"القائدان في سرايا القدس ثابت مرداوي وعلي الصفوري يدخلان عامهم الـ (19) في الأسر

أكدت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى؛ أن الأسيران القائدان في سرايا القدس ثابت عزمي سليمان مرداوي (43 عاماً)، وعلي سليمان سعيد السعدي "الصفوري" (57 عاماً) من محافظة جنين شمال الضفة المحتلة أنهيا ثمانية عشر عاماً في الأسر ويدخلان اليوم عامهم التاسع عشر على التوالي في سجون الاحتلال الصهيوني.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلت الأسيرين المجاهدين مرداوي والصفوري بتاريخ 11/04/2002م، أثناء مشاركتهم في معركة الدفاع البطولية عن مخيم جنين خلال اجتياح قوات الاحتلال الصهيوني لمدن الضفة المحتلة. وهما من مؤسسي سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في محافظة جنين.

ووجهت لهما سلطات الاحتلال الصهيوني تهمة الانتماء والعضوية في حركة الجهاد الإسلامي وقيادة سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في محافظة جنين والمشاركة في عدة بطولات ضد قوات الاحتلال الصهيوني أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات في صفوفها.

وأصدرت المحاكم الصهيونية بحقهما أحكاماً جائرة حيث صدر بحق الأسير القائد ثابت مرداوي السجن (21) مؤبداً بالإضافة إلى (40) عاماً؛ ويقبع الأسير حالياً في سجن هداريم الصهيوني، وبحق الأسير القائد علي الصفوري السجن (5) مؤبدات بالإضافة إلى (50) عاماً؛ ويقبع الأسير حالياً في سجن رامون الصحراوي .