ليومين : تركيا تفرض حظر التجّوال لمنع تفشي فيروس كورونا

أعلنت السلطات التركية فرض حالة التجّوال في المدن الكبرى، لمدة يومين متتاليين، وذلك ضمن إجراءات أنقرة الاحترازية والوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضحت وزارة الداخلية، أنّها طبقت حظر التجّوال على حركة المواطنين في المدن الكبرى ويشمل 31 ولاية، منها إسطنبول وأنقرة وإزمير، اعتبارًا من منتصف ليلة الجمعة حتى يوم الاحد المقبل.

يشار إلى أن وزارة الصحة التركية، أعلنت في أحدث إحصائية لها، إجمالي إصابات فيروس كورونا في الدولة 47029حالة، بينما وصلت حصيلة الوفيات إلى 1006.

عالميًا، ارتفع عدد وفيات فيروس كورونا حول العالم، أكثر من 102 الف، بينما تجاوزت اعداد المصابين المليون و500 ألف، بحسب منظمة الصحة العالمية.