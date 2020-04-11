الصين: 89% من المتعافين كانوا مصابين بأمراض خطيرة

أكدت الصين أن نسبة الأشخاص الذين تعافوا من النوع الجديد من فيروس كورونا وصلت لـ94% حتى في المنطقة التي بدأ ظهور الفيروس فيها، وكانت الأكثر تضررا منه.

وقالت مجموعة حكومية مركزية تشرف على الاستجابة الوبائية في وسط البلاد، إن هؤلاء المصابين في مقاطعة هوبي الأشد تضررا الذين تم شفاؤهم يشملون أكثر من 89 في المائة من المرضى المصابين

بأمراض خطيرة، وأكثر من 3600 من المرضى المصابين بأمراض مزمنة أو حتى المرضى الأكبر سنا.

وفي المركز الإداري لمقاطعة هوبي، مدينة ووهان، التي كانت مركزا لانتشار الفيروس التاجي، ما زال هناك حتى اليوم 101 حالة أخرى من المصابين في حالة خطيرة أو حرجة ـ