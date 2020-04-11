استئناف الرحلات الجوية في هذه الدولة

أعلنت السلطات الفيتنامية، اليوم السبت 11/4/2020، استئناف الرحلات الجوية الداخلية، وذلك بعد انتهاء فترة الإغلاق حركة الطيران لمدة 15 يومًا، بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت السلطات، أنّها قررت استئناف الرحلات الجوية ابتداءً من يوم الخميس المقبل، بينما أعلنت شركتا "بامبو إيرويز" و"فيتجيت إير" انهما ستعودان إلى تيسير الرحلات المحلية.

يشار إلى أن حكومة فيتنام، قد قررت في أواخر مارش الماضي، وقف الرحلات الداخلية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ويذكر أن وزارة الصحة الفيتنامية قد اعلنت في أحدث إحصائية لها، عن اجمالي الإصابات بالفيروس إلى 207 إصابة، دون أي حالات وفاة.