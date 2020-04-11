10 ملايين دولار رصدتها أمريكا مقابل معلومات عن ممثل "حزب الله" في العراق

رصدت الولايات المتحدة الامريكية مبلغ 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن الشيخ "محمد الكوثراني" ممثل "حزب الله" اللبناني في العراق ،الذي كان مقربا من قائد فيلق "القدس" قاسم سليماني.

الخارجية الأمريكية قالت أمس الجمعة ، إن الكوثراني "تولى بعض الأنشطة للتنسيق السياسي بين الجماعات شبه العسكرية المتحالفة مع إيران، مشيرة الى ان الكوثراني "يعمل على تسهيل عمل الجماعات التي تنشط خارج سيطرة الحكومة العراقية، وقمعت الاحتجاجات بالعنف وهاجمت بعثات دبلوماسية أجنبية وتورطت في أنشطة إجرامية منظمة على نطاق واسع."

وبينت أنها تعرض المكافأة مقابل معلومات عن أنشطة الكوثراني وشبكات مرتبطة به وأعوانه في إطار الجهود للقضاء على الآليات المالية لـ"جماعة حزب الله" اللبنانية .

وكانت الولايات المتحدة قد أدرجت الوكثراني على قائمة الإرهاب في عام 2013، متهمة إياه بتمويل الجماعات المسلحة في العراق والمساعدة في نقل المقاتلين العراقيين إلى سوريا لدعم القوات الحكومية السورية.