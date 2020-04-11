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عدد المصابين يرتفع لـ267

يرفع عدد المتعافين لـ46 بعد تعافي حالة جديدة من"كورونا" في طولكرم

  • فلسطين اليوم - طولكرم
  • 08:18 - 11 ابريل 2020
فيروس كورونا فيروس كورونا
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سجلت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت 11/4/2020، حالة تعافي جديدة من فيروس كورونا، ليرفع عدد الحالات المتعافية إلى 46 حالة.

وأوضحت الصحة، أنّها سجلت حالة تعافي لشاب من محافظة طولكرم، حيثُ غادر العزل في مستشفى جمعية الهلال الأحمر، في حين أعلن المتحدث باسم حكومة الفلسطينية ابراهيم ملحم أمس، تسجيل اصابة جديدة بفيروس كورونا في مدينة الخليل، ليرتفع عدد الاصابات في فلسطين إلى 267 اصابة.

 وكان رئيس السلطة محمود عباس، أعلن مارس الماضي، حالة الطوارئ القصوى في الأراضي الفلسطينية المحتلة لمدة ثلاثين يوميًا، ويتضمن إغلاق كافة المرافق العامة والسياحية والمؤسسات التعليمية وغيرها.

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