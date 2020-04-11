ارتفاع وفيات فيروس كورونا لدى الاحتلال

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم السبت 11/4/2020 ،عن ارتفاع وفيات فيروس كورونا المستجد في الدولة، بعد تسجيل حالة وفاة جديدة، بزيادة 10.5%.

وأوضحت الصحة الإسرائيلية، أنّها سجلت حالة وفاة جديدة لمستوطنة (84 عامًا)، ما يرفع عدد الوفيات إلى 94 حالة، بينما بلغت إجمالي عدد الإصابات إلى 10408، بينهم 167 حالة حرجة، ويخضع منها 124 لأجهزة التنفس الاصطناعي، بزيادة 4.7% عن يوم أمس.

الأسبوع الماضي، فرضت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، حظر التجوال في المدن المحتلة، كما وقررت في مارس الماضي إغلاق كافة المرافق العامة باستثناء الحيوية، وأيضًا السياحية والمؤسسات التعليمية، لمواجهة فيروس كورونا.

عالميًا، ازدادت حالات وفيات فيروس كورونا حول العالم، إلى أكثر من 100 ألف، بينما بلغت أعداد الإصابات أكثر من مليون و500 ألف، معظمهم من الولايات المتحدة وإيطاليا وألمانيا واسبانيا وفرنسا، بحسب منظمة الصحة العالمية.