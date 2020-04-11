الطقس اليوم السبت : استمرار تأثير المنخفض الجوي وأمطار

يستمر تأثير المنخفض الجوي لليوم الثاني على التوالي ، حيث توقعت دائرة الأرصاد الجوية، اليوم السبت ، 11/4/2020 أن يكون الطقس ، غائم جزئياً إلى غائم وبارد، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية ، والرياح شمالية غربية الى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

غدا الأحد 12/4/2020، يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها السنوي العام وليصبح الجو معتدلا في معظم المناطق نهارا بارداّ في ساعات الليل خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح غربية الى شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

يوم الاثنين 13/4/2020، يطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة ليصبح الجو لطيفا في معظم المناطق نهارا، وبارداّ في ساعات الليل خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

الثلاثاء14/4/2020، يطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والجو ربيعيا لطيفا في معظم المناطق نهارا وبارداّ في ساعات الليل خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح شمالية غربية.