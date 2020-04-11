اجمالي عدد وفيات واصابات فيروس كورونا في العالم حتى مساء الجمعة

ارتفع عدد وفيات واصابات فيروس كورونا القاتل (كوفيد-19) حول العالم لأرقام قياسية رغم مرور أكثر من 4 أشهر على ظهور الفيروس.

ووفقًا لإجمال عدد وفيات فيروس كورونا حول العالم والتي نشرتها منظمة الصحة العالمية ارتفع إلى 102,195 شخص،

ولا زالت الولايات المتحدة الأمريكية تتصدر قائمة عدد الوفيات اليومي خلال 24 ساعة، حيث سجلت اليوم وفاة 1،739 شخص تليها فرنسا 987 شخصًا ثم بريطانيا 980 حالة وفاة.

بينما اجمالي عدد الاصابات في العالم بفيروس كورونا بلغ نحو 1,687,643 وهو رقم كبير جدًا، وتتصدر قائمة الاصابات اليومية بفيروس كورونا الولايات المتحدة الأمريكية حيث سجلت اليوم اصابة 27،184 حالة جديدة.

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية فإن عدد المتعافون من فيروس كورونا وصل إلى 375,221 شخصًا.

وفي ذات السياق فإن عدد الاصابات بفيروس كورونا في فلسطين وصل إلى 267 اصابة، وسجلت الصحة الفلسطينية اليوم وفاة شخص واصابة 4 بفيروس كورونا، فيما ارتفع عدد المتعافون من الفيروس إلى 56 شخصًا.