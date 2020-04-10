معمرة ايطالية تنجو من الموت بفيروس كورونا

أعلنت وسائل اعلام ايطالية بأن السيدة الايطالية المعمرة "جوزبينا ب" نجت من الموت الذي يسبب فيروس كورونا القاتل (كوفيد-19).

والسيدة جوزبيا ولدت بتاريخ (12 أغسطس 1916) ويبلغ عمرها الآن 103 عامًا، وقد تعافت من الاصابة بفيروس كورونا.

رئيس تجمع بلديات جبل (تشرفين) بمحافظة فالدأوست ماركو فيزان، الايطالية قال : "إن السيدة المعمرة جوزبينا تعافت من فيروس كورونا بعد أن كشفت نتيجة الاختبار التي أجريت لها قبل يومين خلوها من الفيروس.

وقال المسؤول المحلي في المنطقة الجبلية: "إن المعمرة التي تعافت تنتظر نتيجة مسحة تأكيدية"، مشيرًا إلى تعافي ثلاث حالات أخرى على الأقل من بين أكثر من 30 مسنا داخل منتجع بونتي الذي يخضع للحجر الصحي منذ 25 يوما.

يذكر أن إيطاليا سجلت أكبر عدد وفيات في العالم بسبب فيروس كورونا إذ ارتفع حتى مساء أمس الخميس الى 18279 شخص، فيما بلغ المجموع الكلي لحالات العدوى المسجلة منذ بداية الوباء 143626 إصابة، تماثل منهم 28470 مصابا منهم للشفاء.