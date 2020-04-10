دراسة حديثة فيروس كورونا يهاجم القلب مباشرة

لا يزال هجوم فيروس كورونا القاتل للخلايا داخل جسم الانسان غامضًا خاصة في ظل مع انتشار العديد من الدراسات التي تسعى لمعرفة الاماكن التي يهاجمها الفيروس.

ففي دراسة علمية جديدة نشرت في مجلة جمعية الطب الأمريكية أكدت أن هجوم الفيروس ليس متوقفًا على استهداف الرئتين فقط بل هناك معركة قوية بين الفيروس وقلب الانسان.

وأبلغ عدد كبير من الاطباء، بأنهم لاحظوا المعركة بين فيروس كورونا وبين القلب وليس الرئتين فقط، مؤكدين بأن أكثر من واحد من كل 5 مرضى أصيبوا بأضرار في القلب نتيجة فيروس كورونا المستجد في مدينة ووهان.

وأشارت الدراسة إلى أن بعض هؤلاء المصابين بالفيروس كانت لديهم مشكلات في القلب، وبعضهم الآخر لم تكن لديه أي مشكلة أصلا.

وشملت الدراسة 187 مريضا أصيبوا بفيروس كورونا، تعافى منهم 144 شخصا، أي ما يعادل 77 في المئة، وتوفي 43 مريضا أي ما يعادل 23 في المئة من إجمالي المصابين.

وكان 66 شخصا من أفراد العينة يعانون من أمراض القلب مثل ضغط الدم واعتلال عضلة القلب.

ويشير الأطباء إلى عدد من الفرضيات التي ربما تفسر الأمر، مثل أن معاناة القلب بدأت بسبب غياب الأكسجين الكافي لعملية ضخ الدم في الجسم.

وربما يكون وراء الأضرار التي لحقت بالقلب أن فيروس كورونا غزا القلب مباشرة، أو أن الجسم في معركة التصدي للفيروس حرّك الخلايا المناعية التي هاجمت القلب.

"مجلة نيو انجلاند اوف ميدسين" تعتقد بان خطر الإصابة بنوبات قلبية، يزداد بنحو ستة أضعاف عندما يكون الشخص مصابا بفيروس الإنفلونزا.