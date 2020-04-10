تركيا تتراجع عن ارسال مساعدات طبية إلى اسرائيل لهذا السبب

أكدت مصادر إعلامية اسرائيلية مساء اليوم الجمعة، أن تركيا تراجعت عن ارسال مساعدات طبية إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي بعد رفض الأخيرة السماح لتركيا بإدخال مساعدات مباشرة للفلسطينيين لمواجهة فيروس كورونا.

يُشار إلى أن وكالة "بلومبيرغ" الأمريكيّة كشفت أن الدولة التركية تحاول تقديم مساعدات طبية إلى الاحتلال الإسرائيلي في ظل تفشي فيروس كورونا القاتل في دولة الاحتلال بالتزامن مع محاولة ادخال مساعدات طبية إلى الفلسطينيين.

ووفقًا للوكالة الأمريكية فإن المساعدات الطبية التي تريد أن ترسلها تركيا إلى "إسرائيل" والفلسطينيين تشمل "معدّات طبيّة، وكمامات للوجه، وملابس واقية، وقفّازات مُعقّمة".

وفي ذات السياق أكدت مصادر اعلامية إسرائيلية بأن حكومة اسرائيل رفضت المساعدة التركية بسبب اشتراطها ارسال شحنة طبية إلى الفلسطينيين.

القناة 12 العبرية قالت مساء الجمعة: "بحكم أن تركيا الدولة رقم 2 بعد الصين في صناعة الأجهزة الطبية المتعلقة بمواجهة كورونا، عقدت شركة إسرائيلية مع تركيا صفقة لشراء معدات طبية متنوعة بكمية كبيرة".

وأضافت القناة: "تركيا أرادت استغلال هذه الصفقة وعن طريق نفس الشركة مد الفلسطينيين في الضفة وقطاع غزة بنفس المعدات والمستلزمات الطبية".

وأشارت القناة 12 إلى أنه في الوقت الذي كان يفترض اقلاع الطائرات من تركيا تدخل مكتب نتنياهو ورفض المقايضة معتبرًا أن أردوغان عاد إلى سيرته الأولى مناكفة الكيان، وبذلك جُمدت الصفقة والمساعدات.