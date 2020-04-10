كاتب سعودي يتهم الكويت بالغرق في مشاكل الفساد والكويتيون يهاجمونه

اثار الكاتب السعودي تركي الحمد جدلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي عندما اتهم الكويت بالغرق في مشاكل الفساد.

وقال الكاتب تركي الحمد في تغريدة له عبر صفحته الخاصة بتويتر: "مشكلة الكويت، وليعذرنا أهلنا في الكويت، أنها تعيش على أمجاد الماضي ما قبل الغزو، أمجاد دستور عبدالله السالم، وبرلمانات ما قبل 1985، ونجومية عبدالحسين عبد الرضي، ولكن كل ذلك انتهى (..)، كويت اليوم غارقة في مشاكل الفساد (..)، الجيل الجديد لا يعي ذلك، ولكن درة الخليج التي كانت لم تعد (..)".

التغريدة التي نشرها الكاتب الحمد اثارت جدلًا واسعًا في منصات التواصل الاجتماعي وكانت اغلب الردود رافضة وغاضبة لاسيما من الكويتيين أنفسهم.

الاعلامية الكويتية فجر السعيد علقت على تغريدة الكاتب الكويتي بالقول:

اسمحلي مو معذور مو طلبت نعذرك احنا للأسف مو عاذرينكً .. نحن نعيش أمجاد عصر أمير الانسانيه #صباح_الأحمد وبنفس الوقت نفتخر بأننا دوله لديها إرث ديمقراطي وثقافي وفني من عبدالله الفرج والنشمي الى مطرف المطرف ومن مريم الصالح الى هند البلوشي مروراً بكل العمالقة الذين خلدهم التاريخ.

أما المغرد الدون اندلوسي قال:

مشكلة الكويت يا تركي أنها حاليا تقدم أروع الأمثلة لكيان الدولة الحقيقية الناضجة، وتواجه أكبر كارثة صحية بخطوات ثابتة، وتقتبس الدول المجاورة منها القرارات.

بينما ماهر حسونة غرد بالقول:

أن الكويت درة الخليج كانت وما زالت (..)، وكل ما فيها من تناقضات نتاج الأفق الديمقراطي الذي نفتقده في الإقليم العربي.

أما الناشط مبارك علق بالقول:

الفساد الذي بالكويت، موجود بكل دول الخليج، لكن الفرق أن الكويت لديها إعلام حر، ويكشف ويضرب وينتقد الحكومة بكل قوة وقسوة، معتقدا أن هجوم الحمد، بسبب "كشف وتنبيش المغردين السعوديين لتغريداته القديمة، والخوف من سحبه"، في إشارة إلى سجنه.