أوقاف مصر توضح موقفها من صلاة التراويح في شهر رمضان

أنهت وزارة الأوقاف المصرية الجدل حول صلاة التراويح في شهر رمضان بالمساجد لاسيما مع تفشي فيروس كورونا القاتل (كوفيد-19).

وأكدت وزارة الأوقاف في بيان لها مساء اليوم الجمعة، بأنها لن تقيم الصلاة في المساجد حتى تزول العلة أو السبب لفتح المساجد مرة أخرى.

وأشارت الوزارة إلى أن ما ينطبق على صلاة التراويح هو ما يسري على صلاة الجماعة، التي أكدنا أن عودتها مبنية على زوال علة تعليقها.

ولفتت إلى أنه لا مجال لصلاة الجمع والجماعات أو التراويح بالمساجد ما لم تزل علة غلق المساجد وتعليق الجمع والجماعات بها، وهي كون التجمعات بصفة عامة سببا في نقل عدوى فيروس كورونا.