مسلسل أم هارون 2020 يروج للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي

أثار اعلان مسلسل أم هارون 2020 ضمن المسلسلات الكويتية التي ستعرض في شهر رمضان 2020 جدلًا واسعًا بسبب ما يحمله المسلسل من اهداف تطبيعية مع الاحتلال الإسرائيلي.

المسلسل بعنوان "أم هارون" وهو مسلسل كويتي تقدمه سيدة الشاشة الخليجية حياة الفهد وسيعرض خلال شهر رمضان 2020، على قناة MBC السعودية.

تدور أحداث المسلسل حول علاقة اليهود والمسلمين في الكويت وذلك في اربعينيات القرن العشرين، ويعرض المسلسل قصة حب بين يهودية ومسلم تشعل الفتنة في الكويت.

ويتساءل الآلاف من نشطاء منصات التواصل الاجتماعي عن سبب عرض قصة اليهود والمسلمين في هذا الوقت الذي يشهد تطبيعًا عربيًا مع دولة الاحتلال (قاتلة الاطفال والنساء).

واعتبر النشطاء أن المسلسل يروج للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

ويُظهر في اعلان مسلسل ام هارون قصص حب بين مسلمين ويهود، وحاخامات يرتدون ثياباً يهودية، وطرق التعبد في ديانتهم، بالإضافة إلى شرارة الصراع بين اليهود وفئات المجتمع التي يغلب عليها المسلمون.