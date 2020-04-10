ارتفاع عدد الوفيات والاصابات بفيروس كورونا في ايران

سجلت وزارة الصحة الإيرانية مساء اليوم الجمعة ارتفاعًا في عدد الوفيات والاصابات بفيروس كورونا القاتل (كوفيد19).

وأوضحت الصحة الايرانية بأن اجمالي عدد الوفيات وصل إلى 4232 حالة فيما بلغ اجمالي عدد الاصابات لأكثر من 68,192 حالة.

رئيس المركز الاعلامي بالوزارة كيانوش جھانبور قال في مؤتمر صحفي: "إن ارتفاع الحصيلة جاء بعد تسجيل 122 حالة وفاة اضافة إلى ألف و972 إصابة جديدة بالفيروس في 24 ساعة فقط.

وأشار إلى أن من بين المصابين 3 آلاف و969 شخصا يرقدون في حال حرجة، فيما بلغ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء 35 ألف و465 حالة حتى الان.

يُشار إلى أن فيروس كورونا ظهر لأول مرة في مدينة قم بتاريخ (19 – فبراير 2020) وتفشى منها إلى جميع مدن إيران.

وبلغت إصابات "كورونا" حول العالم، حتى ظهر الجمعة، أكثر من مليون و614 ألفا، والوفيات تجاوزت 96 ألفا، بينما المتعافين نحو 363 ألفا.