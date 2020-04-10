وكالة أمريكية تكشف: تركيا تقدم مساعدات طبية مشروطة لإسرائيل

كشفت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكيّة أن الدولة التركية تحاول تقديم مساعدات طبية إلى الاحتلال الإسرائيلي في ظل تفشي فيروس كورونا القاتل في دولة الاحتلال.

وتعاني "اسرائيل" في توفير المعدات الطبية لمصابي فيروس كورونا، وسط تسجيل فشل في المنظومة الصحية الإسرائيلية لمواجهة تلك التحديات الخطيرة.

ووفقًا للوكالة الأمريكية فإن المساعدات الطبية التي تريد أن ترسلها تركيا لإسرائيل تشمل "معدّات طبيّة، وكمامات للوجه، وملابس واقية، وقفّازات مُعقّمة".

وأشارت الوكالة إلى أن هذه المُساعدات التركية ليست مجّانيّةً، فقد قرّرت تركيا “بيعها” لا منحها للإسرائيليين".

وقال مسؤول تركي للوكالة الأمريكيّة "إنّ قرار بلاده جاء "لدوافعٍ إنسانيّة"، وهذه الدوافع “الإنسانيّة” يبدو أنها تتعدّى الإسرائيليين، فعلى ما يبدو قد اشترطت أنقرة مُوافقتها على بيع تل أبيب المعدّات الطبيّة، مُقابل تزويد السلطة الفلسطينيّة بمعدّات مُشابهة، دون أي عراقيل إسرائيليّة".

هذه المساعدات التركية دفعت الكثير من المحللين لطرح اسئلة جوهرية تتمثل في هل المساعدات التي تقدمها تركيا لإسرائيل بهدف تحسين علاقتها أم أن الأمر يقتصر على كيفية ايصال المساعدات الطبية للفلسطينيين دون عراقيل اسرائيلية؟".

ولم يبق أمام اسرائيل سوى الخضوع للشروط التركية في ظل عدم قدرة مصنع ألماني على تزويدها بالمعدات الطبية اللازمة كما أن الوكيل الصيني باع أجهزة التنفس كان يفترض ارسالها إلى "إسرائيل" لزبون آخر، كما أن الحليف الأمريكي أو شركة “جنرال إلكتريك” الأمريكيّة قالت إنها لن تتمكّن من الإيفاء بتعهّدها بتزويد إسرائيل أيضاً بألف جهاز تنفّس.

وتعاني "إسرائيل من عدم توفر اجهزة تنفس حيث أكدت وزارة الصحة الإسرائيلية بأن الكيان لا يملك إلا 2864 جهاز تنفّس، ونصفها فقط شاغرة، كما اعتراف مسؤولين إسرائيليين بالفشل في زيادة عدد الفُحوصات لتشخيص الكورونا، وهو ما يشي بحجم الكارثة الصحيّة التي تنتظر الإسرائيليين.