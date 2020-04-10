الاعلامية فجر السعيد تشتم سعودي: انت "حمار يا ابن الحمار" (القصة كاملة)

اثارت الاعلامية الكويتية المخضرمة فجر السعيد جدلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الاعلامية الفنية، بعدما ردت بشكل قاسٍ على مغرد سعودي.

وقد تفاعل نشطاء منصات التواصل مع ردود فجر السعيد على مغرد سعودي بشكل كبير وانقسم المعلقون بين مؤيد ومعارض.

وبدأت القصة عندما اثارت الاعلامية الكويتية تساؤلات طبيعية عن سبب اصابة مجموعة من العمال الهنود بفيروس كورونا القاتل.

وجاءت تساؤلات الاعلامية السعيد كالتالي:

عندي سؤال تحملوني فيه الهنود العمال اللي لقوا فيهم كورونا من وين جتهم لا سافروا إيران ولا الصين من وين جتهم العدوى؟".

المرض مو تقولون يجي بالعدوى؟ انتشر بالصين وانتقل بالمخالطة. هذولا شلون جاهم المرض؟ في أشياء لازم نفهمها يا جماعة".

تساؤلات الاعلامية الكويتية دفعت الكثير من نشطاء منصات التواصل لتعليق عليها لكن ما اثار الجدل الكبير هو رد مغرد سعودي على تساؤلاتها.

ونشر المغرد السعودي صورة لجواز سفر السعيد، وعليه فيزا من إيران، وختم دخول، يعود إلى 3 أعوام، متهما إياها بنقل العدوى للكويت من ايران.

وردت الإعلامي فجر السعيد على المغرد السعودي بالقول

"يا حمار يا ابن الحمار شوف تاريخ روحتي إيران يا ثور".