ملحم: لا إصابات جديدة في فلسطين ونتائج فحوصات 250 عينة سليمة



أكد المتحدث باسم حكومة رام الله إبراهيم ملحم، أن نتائج فحوصات 250 عينة من كل المحافظات جاءت سليمة أي غير مصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19).

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد برام الله لتوضيح الايجاز المسائي حول أخر مستجدات فيروس كورونا في فلسطين.

وقال ملحم: "هناك عينات تحت الفحص بانتظار نتائج ظهورها، ونأمل أن تكون جميعها سليمة غير مصابة بفيروس كورونا".

وكشف ملحم وجود رجل من قرية بدو مصاب بفيروس كورونا في مستشفى هوغو تشافيز ودخل إلى العناية المكثفة، متمنيًا له ولجميع المصابين الشفاء العاجل.

ونعى ملحم باسم الحكومة المرحوم المواطن نشأت المدلل من قرية صيدا شمال طولكرم الذي توفي ظهر اليوم متأثر بإصابته بفيروس كورونا.

وقال إن الفقيد كان يعاني من أمراض مزمنة وتعرض لانتكاسة صحية وهي الحالة الثانية في فلسطين بعد أن قضت سيدة ستينية من قرية بدو، ونقلت لها العدوى من ابنها الذي يعمل في أراضي الـ48.

وأضاف ملحم أن الحالة التي أعلن عن إصابتها صباح اليوم من حلحول، هي زوجة المصاب صاحب مشغل الخياطة، أصيبت بعدوى من زوجها الذي أصيب بدوره من تاجر في إسرائيل يتعامل معه.

وتابع: "فيما يتعلق بالموجودين في الأردن الشقيق، نؤكد لهم أن المملكة تبدي تعاونا كبيرا إضافة إلى سفير الأردن لدى فلسطين الذي يتعاون معنا بشكل كبير، وكذلك سفارة فلسطين في عمان، الجميع يتعاون لتأمين عودة العالقين في الأردن إلى أرض الوطن.

ودعا أبناء شعبنا الراغبين في العودة من الأردن تسجيل أسمائهم ليتسنى للسفارة أن تجد الوقت المناسب مع الأطراف المعنية لتأمين عودتهم بشكل آمن وسالم، معربا عن شكره للأشقاء في الأردن الذين وفروا ضيافة مميزة لأبناء شعبنا العالقين.