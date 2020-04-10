الكشف عن حقيقة تصادم قطارين في مصر

تداول نشطاء منصات التواصل الاجتماعي خبرًا يفيد بوقوع تصادم لقطارين على خط مرسي مطروح في جمهورية مصر العربية.

وحاز الخبر على اهتمام شريحة واسعة من الجمهور المصري مطالبين بالكشف عن التفاصيل والحقيقة الكاملة لتصادم القطارين.

وبعد اثارة الجدل الواسعة عبر منصات التواصل أصدرت هيئة السكك الحديدية المصرية بيان توضح فيه حقيقة تصادم قطارين في مصر.

وجاء في البيان الذي نشرته هيئة السكك الحديدة: "ننفي صحة ما يتم تداوله عبر مواقع الاعلام ومنصات التواصل الاجتماعي عن تصادم قطارين"، لكنها لم تنفي احتكاك القطارين مع بعضهما البعض.

وطالبت الهيئة في بيانها: "الجميع بتحري الدقة والمهنية في نشر الأخبار".

وفي تفاصيل الواقعة أشارت الهيئة إلى أن "البوجي" الأمامي من العربة قبل الأخيرة من قطار إكسبريس 1206 القاهرة مرسى مطروح سقط، وأدى إلى احتكاكه بجرار قطار الركاب رقم 299 القادم من مرسى مطروح للإسكندرية.

وأوضحت أن الحادث وقع أثناء عمل مقابلة للقطارين داخل محطة غزال بخط القباري مرسى مطروح ولم يسفر ذلك عن وقوع أي إصابات أو وفيات.