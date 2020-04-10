نيويورك تدفن ضحايا فيروس كورونا في مقابر جماعية

كشفت صورة التقطتها طائرة بدون طيار، عمليات دفن جماعية لموتى من وباء فيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية التي تشهد حالات وفاة بأعداد ضخمة، وخاصة في بؤرة الفيروس بنيويورك.

وأظهرت الصورة مجموعة من الرجال يرتدون ملابس واقية، ويكدسون توابيت في حفرة ضخمة، بجزيرة هارت التابعة لنيويورك.

ومنذ نحو 150 عاما، يتم دفن الأشخاص الذين لا أقرباء لهم، أو غير القادرين على تحمل نفقات الدفن، في هذه المقبرة، لكن نتيجة انتشار وباء كورونا في نيويورك ووفاة الآلاف به يوميا، فإن الدفن أصبح بشكل جماعي.

وعادة ما تتم عمليات الدفن في المقبرة مرة كل أسبوع، لكن بسبب كورونا، فإنها وصلت إلى 5 مرات في الأسبوع.

والخميس، سجلت ولاية نيويورك 10 آلاف إصابة جديدة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 159937، توفي منهم 7 آلاف.

وتعد هذه الأرقام أكبر من تلك التي سجلت في دول بأكملها تضررت من فيروس كورونا، مثل إسبانيا التي شهدت 153 ألف حالة، وإيطاليا حيث أصيب 143 ألف شخص، والصين التي أصيب فيها 82 ألف شخص بكورونا.

يذكر أن الولايات المتحدة ككل، سجلت 462 ألف إصابة، و16500 وفاة بوباء "كوفيد 19".