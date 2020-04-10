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إيران تسجل 122 حالة وفاة جديدة و1972 إصابة بفيروس كورونا

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 18:10 - 10 ابريل 2020
كورونا في ايران كورونا في ايران
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سجلت إيران اليوم الجمعة وفاة 122 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد ما يرفع العدد الإجمالي إلى  4232 حالة، كما سجلت 1972 حالة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة الأخيرة  لتصبح حصيلة الإصابات 68192 حالة، بحسب وزارة الصحة الإيرانية.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور خلال مؤتمره الصحافي اليومي، :" خلال الساعات الـ24 الماضية، لاحظنا ارتفاعاً في عدد الإصابات في خمس إلى ثماني محافظات سياحية على الأرجح بينها طهران".

يأتي هذا الإعلان قبل يوم من استعداد طهران لإعادة فتح الشركات "الأقل عرضة لخطر" انتقال العدوى بهدف حماية اقتصادها المتضرر أصلاً بسبب العقوبات الأميركية.

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