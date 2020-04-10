إحباط أكبر عملية تهريب مخدرات في تاريخ لبنان

أحبطت قوى الأمن الداخلي اللبنانية اليوم الجمعة، عملية تهريب ضخمة للمخدرات تصل زنتها 25 طناً إلى إحدى الدول الأفريقية.

ووصفت قوى الأمن اللبنانية، عملية التهريب بأنها الأضخم في تاريخ لبنان، وتحتوي على مخدر الحشيش.

وأوضحت قوى الأمن في بيان لها، أن عناصر مكافحة المخدرات ضبطوا بعد مراقبة ومتابعة شديدة استمرت عدة أسابيع قافلة مؤلفة من 8 شاحنات كانت متجهة إلى مرفأ بيروت وعلى متنها حاويات بداخلها آلاف الأكياس التي تحتوي على أتربة زراعية.

وأضاف البيان أنه بتفتيش الحاويات جرى ضبط 25 طنا من مخدر حشيشة الكيف، كانت موضبة ومموهة بطريقة محترفة داخل أكياس الأتربة في قطع تزن كل منها 200 غرام.