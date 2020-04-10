السعودية تفرض منع تجول كلي في المدنية المنورة

أعلن مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، أنه سيتم منع التجول والتنقل الكلي وعدم الخروج من المنازل في عدد من أحياء المدينة المنورة ابتداءً من اليوم الجمعة، بحسب وكالة الأنباء الرسمية "واس".

في ذات السياق، أعلنت وزارة الصحة السعودية، عن تسجيل 3 وفيات و364 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و19 حالة تعاف جديدة.

وأضافت الصحة السعودية في تغريدة على حسابها الموثق على موقع "تويتر" أن أكثر الإصابات في مكة المكرمة بواقع 90 حالة، تلتها المدينة المنورة بـ78 حالة، وسجلت في الرياض 69 حالة وفي جدة سجلت 54 حالة.

وبذلك يرتفع عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في السعودية 3651 حالة.