الأردن توقف مدير قناة ومدير أخبارها لنقلهم هم المواطنين في ظل حظر التجول

أوقفت الأجهزة الأمنية الأردنية، أمس الخميس، مالك قناة فضائية رؤيا المهندس فارس الصايغ، ومدير أخبارها محمد الخالدي 14 يوماً، على خلفية مقابلات تلفزيونية مع مواطنين يشتكون من الوضع الاقتصادي الصعب بسبب قرار حظر التجول في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وبحسب موقع عمان نت الالكتروني، أن المقابلات التلفزيونية التي أجرتها القناة مع المواطنين اعتبرتها الحكومة إساءة لمحاولات الدولة وجهودها في السيطرة على وباء فيروس كورونا.

هذا وانعكست الاجراءات التي اتخذتها الدول وخاصة العربية في مواجهة تفشي فيروس كورونا، سلباً على المواطنين في ظل حظر التجول في الشوارع، وخاصة فئة العمال الذين يعتاشون جراء عملهم بالمياومة، وفي ظل عدم وجود خطط مقابلة لدعم صمود المواطنين في منازلهم.