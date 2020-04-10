مؤرخون: 40 مرة تم إلغاء موسم الحج فيها .. تعرف على التفاصيل

مع ارتفاع احتمال اتخاذ قرار بإلغاء موسم الحج للعام الجاري بسبب جائحة فيروس كورونا التي تغزو العالم، وإجراءات السعودية ومطالبتها للمسلمين بتأجيل خطط الحج إلى حين السيطرة على الفيروس، استعرض مؤرخون الظروف التي تم منع فيها الحج على مدار التاريخ والتي وصلت نحو 40 مرة لأسباب مختلفة من بينها الطقس، وانتشار وباء الطاعون، وسرقة كسوة الكعبة، وارتفاع التكاليف وغيرها.

وذكر موقع خليج تايمز 8 واقع مختلفة، أدت إلى إلغاء موسم الحج، واحتمال تكراره هذا العام بسبب جائحة فيروس كورونا.

1- تعليق موسم الحج لمدة 10 سنوات: وقع ذلك في الفترة 930-940 م / 316-326 هـ: حيث قادت طائفة تسمى بالقرامطة، تعتبر الحج من الطقوس الوثنية، قادوا هجوما وذبحوا ما يصل إلى 30 ألف حاج أعزل، حتى أن بئر زمزم ملئ بالجثث، كما دمروا الكعبة وسرقوا الحجر الأسود المقدس، الذي يعتقد أنه حجر من الجنة.

2- الخلافات السياسية توقف موسم الحج لمدة 5 سنوات: في الفترة 1260 – 1256 م / 654-658 هـ: خلال تلك الفترة لم يستطع عموم المسلمين من مختلف أنحاء العالم الحج واقتصر الحج فقط على سكان أرض الحجاز في المملكة العربية السعودية.

3- تفشي الطاعون بين الآلاف: في سنة 967 م / 357 هـ، أوقف موسم الحج حيث بسبب تفشي وباء الطاعون إذ أودى بحياة الآلاف من البشر والحيوانات.

4- ارتفاع تكاليف الحج: في سنة 1000 ميلادية / 390 هـ: لم يستطع الحجاج في مصر أداء مناسك الحج بسبب ارتفاع التكاليف المرتبطة بالسفر، وتكررت الواقعة للسبب ذاته عام حدث ذلك مرة أخرى عام 1028 م / 419 هـ.

5- النزاعات السياسية: في سنتي 885 و1001 م / 272 و 392 هـ: تم إلغاء موسم الحج في العراق والشام بسبب الخلافات السياسية والحروب الداخلية.

6- الطرق غير الآمنة: في عام 1013 م / 403 هـ : تم وقف توافد الحجاج من العراق وخراسان بسبب الطرق غير الآمنة والاشتباكات السياسية.

7- الطقس السيئ: في سنة 1026 م / 417 هـ: تم منع توافد الحجاج من العراق بسبب الطقس المتجمد والفيضانات.

8- سرقة كسوة الكعبة: في سنة: 1925 م / 1344 هـ: لم يتمكن أي حاج من مصر من أداء المناسك بسبب هجوم وقع على قافلة كانت تنقل كسوة الكعبة المهداة في ذلك الوقت من مصر إلى السعودية.