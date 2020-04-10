كنيسة القيامة تشهد حدثاً هو الأول من نوعه منذ قرن من الزمان

للمرة الأولى منذ نحو قرن من الزمان، لن تستقبل كنيسة القيامة الزوار، بسبب إغلاق أبوابها جراء جائحة فيروس كورونا المستجد.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية اليوم الجمعة، أن إغلاق الكنيسة يأتي في وقت تحاول العائلات المسيحية التعايش مع الأمر والاحتفال في منازلها وفق الإمكانيات المتاحة.

وتم إغلاق الأماكن الدينية أمام الزوار، ومن بينها كنيسة القيامة. وتحتفل الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الغربي من الكاثوليك والبروتستانت بعيد الفصح أو عيد القيامة الأحد المقبل، بينما يحتفل المسيحيون الأرثوذكس بالعيد في 19 من الشهر الجاري.

وأوردت فرانس برس، أن 6 من رجال الدين فقط، سيحضرون القداس الذي سيترأسه المدبر الرسولي لبطريركية القدس للاتين المطران، بييرباتيستا بيتسابالا، داخل الكنيسة، مقابل نحو 1500 شخص حضروه العام الماضي.

وأكدت الكنيسة أنها ستبث القداس لرعاياها عبر شاشات التلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي، كما فعلت الأحد الماضي خلال قداس أحد الشعانين الذي بث باللغة العربية، وحضره أكثر من 60 ألف شخص حول العالم معظمهم من منطقة الشرق الأوسط.

الجدير ذكره، أن فيروس كورونا فرض على العالم اتخاذ اجراءات كبيرة لمنع تفشي الفيروس، ومنها اغلاق المساجد والكنائس لمنع التجمهر والاكتظاظ، الذي يعد من أكبر أسباب تفشي الفيروس.