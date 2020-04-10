أغرب قصة وفاة.. كورونا يختطف الأم وابنتها "أكملت المأساة" في الجنازة!

"ما حدث يشبه فيلم رعب.. إنه أمر مروع حقا".. هكذا وصفت الصحف البريطانية مأساة عائلة فقدت الأم وابنتها في يومٍ واحد، وفي حدثٍ غريب.

وتشير صحيفة صن البريطانية أن اسرة بريطانية شعرت بمأساة حقيقة بعد فقد الأم بسبب إصابتها بفيروس كورونا المستجد، حيث لم تتحمل ابنتها الصدمة ولفظت أنفاسها الأخيرة خلال جنازة والدتها.

ولورا ريتشاردز شعرت بألم في صدرها بعد دفن أمها جولي مورفي، البالغة من العمر 63 عاما، في مقبرة أثيرستون في وارويكشاير بوسط إنجلترا، وسارع الحضور إلى التدخل ومساعدة الابنة صاحبة الـ35 عاما، لكنها سرعان ما لقيت حتفها إثر سكتة قلبية، حزنا على وفاة والدتها.

وقالت ليزا أخت لورا غير الشقيقة: "كان الأمر مروعا. حاولنا التدخل لإنقاذ حياتها لكنها فارقت الحياة".

وأضاف: "قالت لنا إنها تشعر بصعوبة في التنفس حين كان يجري دفن أمها. وفاة الشخصين جعلتنا في مأساة مزدوجة".





