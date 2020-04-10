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ساندرز يكشف سبب انسحابه من السباق الرئيسي الأمريكي

  • فلسطين اليوم - واشنطن
  • 10:43 - 10 ابريل 2020
السيناتور بيرني ساندرز السيناتور بيرني ساندرز
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أعلن المرشح السابق للرئاسة الأمريكية، بيرني ساندرز، أن السبب الرئيسي لانسحابه من السباق الرئاسي هو وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد_19).

وقال ساندرز بهذا الصدد: "أعتقد أن قراري الأخير بالانسحاب تأثر في نهاية المطاف كوني عضوا في مجلس الشيوخ الأمريكي وأحتاج في هذه اللحظات الصعبة حل المشاكل المرتبطة بالأزمة غير المسبوقة التي تواجهها بلادنا، بالإضافة إلى وجود ما لا يقل عن 17 مليون شخص فقدوا أعمالهم".

وأشار ساندرز إلى أنه ينوي القيام بكل ما هو ممكن لحماية العمال الأمريكيين من الانهيار الاقتصادي والتأكد من حصول جميع الأشخاص على الرعاية الطبية اللازمة.

وكان ساندرز قد أعلن إيقاف حملته الانتخابية، التي كان يسعى من خلالها للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي، في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، أمام الرئيس الجمهوري دونالد ترامب.

 

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