هل القطط والكلاب تصاب بعدوى فيروس كورونا!

في خضم تطورات وباء فيروس كورونا المستجد، أفادت دراسة علمية أعدّها خبراء حول ما إذا كانت القطط تصاب بالفيروس، في وقت تؤكد جميع الدراسات عائل الفيروس (كوفيد-19) الرئيس هو الخفافيش.

الدراسة نشرت اليوم الأربعاء 9/4/2020، وتضمنت أن الكلاب ليست عرضة للإصابة، في وقت قالت منظمة الصحة العالمية إنها ستفحص عملية انتقال الفيروس من البشر إلى الحيوانات الاليفة منها القطط.

وأوضحت الدراسة، أن القوارض يمكنها أن تصاب بفيروس "سارس-كوف-2" المسبب لمرض (كوفيد-19)، مبينًا أن الدجاج والخنازير والبط ليسوا معرضين للإصابة بالفيروس.

أما بالنسبة للقطط، فقد أكدت الدراسة التي نشرت على مجلة "ساينس"، أنه لا يوجد ادلة قوية على أن القطط يمكنها أن تصاب بفيروس كورونا.

ورجحت إلى أن كورونا انتقل من حيوانات الخفافيش إلى البشر، فيما تهدف الدراسة التي عكف عليها العلماء لاختبار لقاحات تجريبية لمحاربة الفيروس.

واستندت الدراسة إلى بحث علمي أجري في الجمهورية الصينية في مطلع العام الحالي، وجاء فيها أن القطط والقوارض عرضة للإصابة بالفيروس عند مخالطتهم حيوانات مصابة بالعدوى وينقل عن طريق الانف ومن خلال الرذاذ.

وأشارت الدراسة الصينية إلى أن أعراض الفيروس تظهر على القطط الصغيرة بشكل أكبر، إذ يظهر عليها آلام في الرئة والانف والحنجرة.

ولم تعثر الدراسة على أي سلاسة للفيروس في الدجاج والبط والخنازير التي جرى تلقيحها بالفيروس، ضمن إجراء اختبارات على لقاحات مضادة.

منظمة الصحة العالمية، أوضحت في وقت سابق، أن علماء الأوبئة لا يعتقدون أن الحيوانات الاليفة تلعب دورًا في نقل عدوى فيروس (كوفيد-19)، لكن العلماء يعتقدون من الممكن أن تنتقل إليها العدوى من شخص مصاب.

وكانت الجمهورية الصينية، قد أعلنت في شهر ديسمبر الماضي، اكتشاف أول حالة مصابة بفيروس كورونا في مقاطعة ووهان، قبل أن يمتد ويصل إلى 208 دولة، مخلفًا مئات آلاف الضحايا، وأكثر من مليون و500 مصاب، معظمهم من الولايات المتحدة وإيطاليا واسبانيا وألمانيا وفرنسا والصين.

ولم تتمكن حتى اللحظة منظمة الصحة العالمية والدول العظمى، من انتاج لقاح مضاد قادر على مكافحة فيروس كورونا (كوفيد-19).

