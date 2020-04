صور.. طفل امريكي يتنكر بزي قرش للخروج من المنزل بعد حظر فيروس كورونا

تنكر صبي امريكي مغامر من لويزيانا كان يشعر بالملل الشديد نتيجة الحظر المشدد في الولاية بسبب فيروس كورونا، بهيئة قرش وقرر الخروج من المنزل لزيارة أقاربه وكادت خطته تنجح.

و تصدرت الولايات المتحدة، في أوائل أبريل الجاري، الترتيب العالمي لعدد المصابين بالفيروس التاجي، لكن الصبي الأمريكي ويدعى جيلين فايمستر، Jelen Feimster لم يأبه لذلك ولم يعره أي اهتمام، بل شعر أن الدولة وأجهزتها الحكومية تفرضان عليه ما لا يطيقه، ففكر بخطة جهنمية لخرق الحجر المفروض، دون أن ينتبه إلى أن سمك القرش لا يجوب الشوارع العامة ولا يتمشى فيها.

وضع جيلن خطة مثالية تقريبا، ولكي لا تلاحظه والدته، ارتدى زيه المفضل لسمكة قرش صغيرة. وفي هذا الشكل، قرر مغادرة البيت والتوجه لزيارة الأصدقاء.

وعملت الخدعة بشكل مثالي تقريبا، إذ تمكن الصبي من الخروج. ولكن أخته الكبرى كشفت حيلته وأعادته إلى المنزل.

كريستين والدة جيلين اكتشفت كل شيء متأخرة جدا، وفقط بعدما شاهدت صورة "سمكة قرش صغيرة" تتجول في منطقتهم على صفحة فيسبوك، حسبما كتبت صحيفة مترو.

