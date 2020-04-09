تعرف على طريقة اختفاء فيروس كورونا داخل الجسم

يواصل الأطباء الدوليين داخل المختبرات العلمية إلى معرفة مكونات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) الجينية، وطرق انتقاله واختفاءه، بعد أن ضرب قارات العالم جمعاء، وذلك لمواجهه الفيروس ومنع انتشاره بين سكان الكوكب.

واستدعى مواجهة الفيروس، فرض سلطات الدول تدابير الحجر المنزلي والصحي لثلثي سكان الأرض، بعد أن تمدد لأكثر من 209 دولة، في حين تعد مسألة انتاج لقاح مضاد معضلة تؤرق الدول العظمى.

علماء بريطانيون توصلوا في الآونة الأخيرة لنموذج ثلاثي الابعاد مفصل لفيروس كورونا، المسبب لمرض (كوفيد-19)، ما كشف طريقة اختفاءه.

العلماء في جامعة "ساوثهامبتون"، تمكنوا من اكتشاف طريقه اختفاء فيروس (كوفيد-19)، ليقي نفسه من جهاز المناعة البشري، وذلك عن طريق طلاء التيجان التي تحيط به.

وأشار إلى أن فيروس كورونا الجديد يستخدم طلاء التيجان للتعلق على الخلايا البشرية، بالسكريات المعروفة بالسم "الغليكان"، مما يجعل محاربة الفيروس المستجد أمرًا سهلاً من قبل الاجسام المضادة الخاصة بالجسم.

ماكس كريسبين حامل درجة البروفيسور، أوضح، أن طلاء فيروس كورونا بالسكريات يمنح مناعة الجسم درع واق ويساعد على التغلب عليه، في حين أن كثافة الغليكان المنخفضة تصعب من مهام جهاز المناعة في تحييد الفيروس بالأجسام المضادة، بحسب موقع express.

واجتاح فيروس كورونا منذُ ظهوره لأول مرة في مقاطعة ووهان الصينية ديسمبر الماضي، حيث تسبب بأزمة عالمية خانقة أدخل كافة القطاعات الصحية والاقتصادية والاجتماعية في دوامة كبيرة، لاسيما في ظل عدم التوصل للقاح مضاد له.

في إيطاليا وحدها، وصل عدد الإصابات فيها بفيروس كورونا اليوم الخميس 9/4/2020، إلى 877،64 حالة ما يعادل 67% من اجمالي المصابين في العالم التي تجاوزت عدد الإصابات أكثر من مليون و500 ألف.