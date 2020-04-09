ارتفاع أعداد الوفيات بفيروس كورونا لدى الاحتلال

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا المستجد في الدولة، وذلك بعد تسجيل حالة وفاة جديدة.

وأوضح الاعلام العبري، أن عدد الوفيات وصل إلى 86 حالة وفاة، بينما بلغت اعداد الإصابات إلى 9968، منهم 166 حالة خطيرة.

وفرض الاحتلال الإسرائيلي أمس، فرض منع التجوال من الساعة السادسة مساءً حتى السابعة صباحًا، وذلك لمنع انتشار فيروس كورونا، ومكافحته، فيما أغلق الاحتلال في وقت سابق كافة المرافق العامة والسياحية وحركة الطيران.

عالميًا، أعلنت وزارة الصحة العالمية، اليوم الخميس، في أحدث إحصائية لها، ان اعداد الوفيات حول العالم وصلت إلى أكثر من 90 الفًا، وإصابة أكثر من مليون و500 ألف، معظمهم من الولايات المتحدة وإيطاليا والصين واسبانيا وألمانيا.