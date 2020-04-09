توقعات بمزيد من الإصابات بفيروس كورونا للبحارة الامريكية

توقع مسؤولون امريكيون، اليوم الخميس، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، على متن حاملة الطائرات الامريكية وعلى سفن بحرية أخرى تابعة للجيش.

وأعلنت بحرية الجيش الأمريكي اليوم، إصابة أكثر من 416 جندي، على متن حاملة الطائرات " ثيودور روزفلت" الراسية في المحيط الهادئ، منذُ شهر مارس، وجاء ذلك على لسان نائب رئيس هيئة الأركان الامريكية الجنرال جون هيتين.

وقال الجنرال هيتين :"إن أحد أفراد طاقم حاملة الطائرات دخل المستشفى، بعد تدهور حالتها الصحية الحرجة".

وأضاف : ان حاملة الطائرات ترسو في جزيرة غوام منذُ ما يزيد عن أسبوع الذي تسبب بأزمة قيادة، مشيرًا إلى أن مئات من نتائج الفحوص للجنود معلقة، ويجري العمل على التأكد من إصابتهم بالفيروس، أو خلوهم.

ولفت هتين، إلى أن حاملة الطائرات "نيميتز"، تستعد للانتشار في المحيط الهادئ، من ميناء بريميرتون الواقع في ولاية واشنطن، وعليها عدد من البحارة المصابين بالفيروس.

يذكر أن وزير البحرية توماس مودلي قبل أن يقدم استقالته، قد عزل قائد حاملة الطائرات "روزفلت"، بعد إيصال رسالة للقيادة الامريكية بضرورة اتخاذ إجراءات أسرع من قبل البحرية لإنقاذ البحارة، ما سبب أزمة قيادية للبحرية الامريكية.