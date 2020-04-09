تحذير شديد اللهجة.. الرئيس السيسي يعنف احد مشرفي المشاريع الإنشائية الخاصة بكورونا



عنف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مشرف احد مشاريع الإنشاءات عندما لاحظ عدم اتباع العمال الإجراءات الاحترازية للوقية من فيروس كورونا المستجد.

وقال السيسي خلال زيارة تفقدية لمشاريع صحية قيد الإنشاء: "هل أقول كلام لا يتم تنفيذه؟"، وذلك بعد تكليفاته الصادرة للجهات المختصة منذ يومين بتوزيع الكمامات على المصريين.

وأعلن بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وجه كافة الجهات المعنية بالتشديد على جميع الشركات بضرورة توفير أقصى درجات الحماية للمواطنين.

وشدد الرئيس المصري على الالتزام الدقيق بالإجراءات الاحترازية، وعلى وجه الخصوص ارتداء الكمامات وتجنب التجمعات المزدحمة، وذلك حرصا على سلامة كافة المواطنين وخاصة العاملين بمختلف المشروعات بأنحاء الجمهورية، واتساقا مع جهود الدولة الوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا .