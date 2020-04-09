بومبيو: سنقف دائما الى جانب "إسرائيل"

عبَّر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن التزام الولايات المتحدة الأمريكية "لأمن إسرائيل، ووقوفها الى جانبها في مواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا".

وأعلن بومبيو في تغريدة على موقع تويتر أنه اتصل اليوم مع نتنياهو وتحدث معه حول أزمة انتشار فيروس كورونا وايران.

وقال: "تحدثنا عن جهود الولايات المتحدة وإسرائيل للسيطرة والتقليل من اضرار انتشار فيروس كورونا كما تحدثنا عن سلوكيات ايران التي تزعزع أمن المنطقة".

وشدد بومبيو في تغريدته على أن "التزام الولايات المتحدة لأمن إسرائيل غير قابل للتغيير. سنقف دائما الى جانبها".

وارتفعت حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا "كوفيد-19" في إسرائيل، اليوم الخميس، إلى 79، وذلك بعد الإعلان عن وفاة 6 أشخاص خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية عن ارتفاع عدد الاصابات إلى 9755 اصابة.