أبو بكر :سنلاحق كل من يسئ للأسرى المعتقلين داخل سجون الاحتلال

أكد رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين قدري ابو بكر، اليوم الخميس، أن الهيئة ستلاحق كل من ينشر أنباء كاذبة وإشاعات مغرضة تسيئ للأسرى الفلسطينيين المعتقلين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، مشدّدًا على انه سيحاسب كافة المسيئين.

وقال أبو بكر في تصريح صحفي :"إن الهيئة ستلاحق كل من ينشر إشاعات عن الاسرى، خاصة في ظل ما نشرته طبية عبر صفحتها على "فيسبوك" وتشكيكها بظاهرة النطف المحررة من داخل سجون".

وأضاف أن الإجراءات التي تُتخذ في عملية تهريب النطف واضحة وثابتة من الناحية الشرعية والطبية على حدٍ سواء.

وعّد أبو بكر، ظاهرة النطف المحررة ثورة أخلاقية وانسانية بامتياز، وانتصاراً على السجّان، مؤكدًا أنها تعكس الإرادة الفولاذية التي يتمتع بها الأسرى، في قهر السجان الإسرائيلي.

وأوضح أن التجاوز على الأسرى هي إساءة للقيم والأخلاق الفلسطينية، التي تهدف إلى خلق البلبلة والفوضى، تخدم أجندة مخابرات الاحتلال.

وتواصل القوات الإسرائيلية، سجن أكثر من 6 آلاف أسير داخل المعتقلات، وسط ظروف إنسانية وصحية صعبة.